Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы над гитлеровской Германией отменены по всему миру из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил, что столь вдохновляющее событие нельзя отменять.

Военный парад к 75-летию Победы пройдет в Минске, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Белорусский президент Александр Лукашенко, чьи слова передает РИА Новости, заявил, что именно немногочисленные оставшиеся еще в живых ветераны Великой Отечественной войны просили его не отменять и не переносить парад Победы.

Лукашенко также отметил, что он никого не заставляет приходить на парад и с пониманием относится к опасениям людей относительно коронавирусной инфекции.

Президент РФ Владимир Путин объявил ранее о переносе торжественных мероприятий в честь Дня Победы, включая главный парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка". Это необходимо для сохранения жизни и здоровья россиян, в особенности ветеранов.