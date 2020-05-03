Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зрители из Финляндии положительно оценили российский фильм "Шугалей"

Зрители из Финляндии положительно оценили российский фильм "Шугалей"

 Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

 Погребинский: Зеленского никто на Украине не воспринимает как реальную угрозу

Погребинский: Зеленского никто на Украине не воспринимает как реальную угрозу
Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

 Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской
Зрители из Финляндии положительно оценили российский фильм "Шугалей"

Зрители из Финляндии положительно оценили российский фильм "Шугалей"

 Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

 Погребинский: Зеленского никто на Украине не воспринимает как реальную угрозу

Погребинский: Зеленского никто на Украине не воспринимает как реальную угрозу
Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

 Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской
14:50   3 Мая 2020
Политика

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы над гитлеровской Германией отменены по всему миру из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил, что столь вдохновляющее событие нельзя отменять.

Военный парад к 75-летию Победы пройдет в Минске, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Белорусский президент Александр Лукашенко, чьи слова передает РИА Новости, заявил, что именно немногочисленные оставшиеся еще в живых ветераны Великой Отечественной войны просили его не отменять и не переносить парад Победы.

Лукашенко также отметил, что он никого не заставляет приходить на парад и с пониманием относится к опасениям людей относительно коронавирусной инфекции.

Президент РФ Владимир Путин объявил ранее о переносе торжественных мероприятий в честь Дня Победы, включая главный парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка". Это необходимо для сохранения жизни и здоровья россиян, в особенности ветеранов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #лукашенко #парад победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...