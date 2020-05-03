Зрители из Финляндии положительно оценили российский фильм "Шугалей"

Фильм "Шугалей" поможет людям по всему миру узнать историю незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, и сделать об этой ситуации правильные выводы, заявил финский политолог Йохан Бекман.

Сюжет фильма рассказывает о россиянах, которых незаконно удерживают в подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии тюрьме. Шугалей и Суэйфан почти год находятся в тюрьме "Митига", печально известной пытками над заключенными.

Мир должен знать о нечеловеческих условиях, в которых содержатся похищенные, выразил уверенность Бекман в беседе с корреспондентом iReactor. Политолог напомнил, что обстановка в Ливии сейчас очень напряженная. По его мнению, людям из разных стран нужно увидеть этот фильм, чтобы на примере африканской страны избежать подобных ошибок в своих государствах.

Российские зрители в свою очередь уже оценили блестящую игру героев фильма и выразили надежду на скорое продолжение. Интернет-пользователи надеются, что вторая часть фильма закончится хорошо, как и реальная история Шугалея и Суэйфана.