Погребинский: Зеленского никто на Украине не воспринимает как реальную угрозу
На Украине разгорелся очередной скандал. Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил, что муниципальные власти окажут сопротивление Киеву, если он начнет преследования местных чиновников за смягчение карантинных мер. С 1 мая в городе решением местного руководства была разрешена работа большинства магазинов, ресторанов и кафе. Кроме того, жителям города открыли парки и зеленые зоны.
Данное решение весьма критично встретили в Киеве. Позицию Бондаренко осудили глава Минздрава Максим Степанов, выехавший в Черкассы с проверкой, пригрозивший мэру жесткими мерами министр внутренних дел Арсен Аваков и президент страны Владимир Зеленский. Тем не менее градоначальник заявил о непреклонности своего решения.
Украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя этот конфликт в интервью RT, отметил, что местные власти во многих регионах Украины сегодня сталкиваются с колоссальным давлением. Смягчения карантинных мер требуют как простые жители, так и представители малого бизнеса. Обе категории граждан объединяет то, что они остались без средств для существования. А помощи со стороны государства нет.
«Если учитывать финансовые возможности страны, президент мало что может сделать в сложившийся ситуации. Однако он ничего и не хочет предпринимать, чтобы хоть как-то решить данную проблему. Зеленский угрожает мэру Черкасс, но при этом игнорирует нарушения со стороны своих депутатов, которые ходят в рестораны, когда они должны быть закрыты», – подчеркнул политолог.
Примечательно и то, что сегодня никто не воспринимает угрозы главы государства всерьез. Все уже привыкли к его мягкотелости и нерешительности, а потому условный Бондаренко и позволяет себе различные высказывания, резюмировал специалист.
Ранее политолог Вадим Карасев рассказал о крахе проекта «Слуга народа» и некомпетентности нынешнего украинского руководства.