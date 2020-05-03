Российское руководство не намерено забрасывать реализацию национальных проектов, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Власти страны по-прежнему нацелены на осуществление национальных проектов, отметил пресс-секретарь. Однако в сложившейся ситуации руководство РФ может вносить в них соответствующие корректировки. Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал ситуацию с нацпроектами в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал министров активнее расходоваться средства на реализацию проектов. По его словам, в прошлом году неизрасходованным остался триллион рублей.