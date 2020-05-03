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13:58   3 Мая 2020
Сирия

Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

Первый урожай овощей впервые после нескольких лет войны собрали фермеры сирийской провинции Алеппо. В возвращение мирной жизни и восстановление сельского хозяйства огромный вклад внес президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Освобождение провинции Алеппо от террористов позволило местным фермерам вернуться к мирному труду и снова начать выращивание капусты, кабачков, баклажанов, картошки и зелени. Фермерам помогают местный климат, позволяющий собирать по четыре урожая в год, и правительственная поддержка. Политолог Антон Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил убежденность в том, что именно руководство Башара Асада позволяет сирийцам эффективно восстанавливать экономику страны.

ФАН напоминает, что в провинции Алеппо восемь лет хозяйничали террористы, которых полностью изгнать удалось лишь 16 февраля текущего года. После этого фермеры сразу же приступили к делу и уже начали собирать первый урожай. Под руководством закаленного борьбой лидера страны Башара Асада народ быстро возродит Сирию.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #асад #алеппо

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