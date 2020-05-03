Первый урожай овощей впервые после нескольких лет войны собрали фермеры сирийской провинции Алеппо. В возвращение мирной жизни и восстановление сельского хозяйства огромный вклад внес президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Освобождение провинции Алеппо от террористов позволило местным фермерам вернуться к мирному труду и снова начать выращивание капусты, кабачков, баклажанов, картошки и зелени. Фермерам помогают местный климат, позволяющий собирать по четыре урожая в год, и правительственная поддержка. Политолог Антон Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил убежденность в том, что именно руководство Башара Асада позволяет сирийцам эффективно восстанавливать экономику страны.

ФАН напоминает, что в провинции Алеппо восемь лет хозяйничали террористы, которых полностью изгнать удалось лишь 16 февраля текущего года. После этого фермеры сразу же приступили к делу и уже начали собирать первый урожай. Под руководством закаленного борьбой лидера страны Башара Асада народ быстро возродит Сирию.