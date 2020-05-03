Путин споет со всей страной "День Победы" 9 мая

Президент РФ Владимир Путин 9 мая примет участие в акции "Бессмертный полк", которая пройдет в онлайн-режиме из-за коронавируса. Он споет "День Победы" вместе со всей страной, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Мероприятие не будет носить массовый характер, обозначил пресс-секретарь в интервью Павлу Зарубину, являющемуся автором программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".