Гражданам России необходимо будет пожить в условиях мер предосторожности, введенных с целью борьбы с коронавирусом, "еще как-то время", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь", — подчеркнул политик.

Он обратил внимание на то, что охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимально высоком уровне в эти дни, сообщает РИА Новости.

Ранее поступило сообщение о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Политик ограничил свои контакты и находится под наблюдением специалистов. Глава страны пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.