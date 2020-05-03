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13:48   3 Мая 2020
Россия

Песков: меры предосторожности важно соблюдать "еще какое-то время"

Песков: меры предосторожности важно соблюдать "еще какое-то время"

Гражданам России необходимо будет пожить в условиях мер предосторожности, введенных с целью борьбы с коронавирусом, "еще как-то время", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь", — подчеркнул политик.

Он обратил внимание на то, что охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимально высоком уровне в эти дни, сообщает РИА Новости.

Ранее поступило сообщение о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Политик ограничил свои контакты и находится под наблюдением специалистов. Глава страны пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #песков #коронавирус

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