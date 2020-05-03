Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Медицинские маски жизненно необходимо надевать во время пандемии коронавируса, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В беседе с телеканалом «360» он напомнил о правилах использования средств индивидуальной защиты.

Сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего, отметил экс-глава Роспотренадзора и бывший главный санитарный врач России. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью.

«Сейчас у нас так называемые маски их нетканых материалов разного пользования, которые могут максимум два часа служить и не более того. Есть маски с фильтрами, есть тканные маски и так далее. У каждой маски есть свой предел возможностей», — отметил депутат.

Одному врачу на рабочую смену необходимо как минимум шесть масок, отметил Онищенко. В одной маске он приезжает на работу, затем меняет еще четыре за время восемь часов работы, а после надевает новую маску перед дорогой домой. Для уменьшения расхода можно использовать марлевые маски: их нужно проглаживать утюгом каждые два часа.

«Она защищает от того, что я при разговоре с моим воздухом, который выходит при артикуляции, те капельки, которые насыщенны коронавирусом, остаются на маске внутри. Если мы все будем в масках, не важно, больной я или здоровый, это резко уменьшает возможность заражения, хотя не гарантирует ее отсутствия», — заключил Онищенко.

С экс-главой Роспотребнадзора согласен заслуженный врач России Сергей Дорофеев. Масочный режим — самая простая мера, чтобы обезопасить людей и сократить число новых зараженных коронавирусом, уверен специалист. Он настойчиво советует россиянам ходить в масках.