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14:20   3 Мая 2020
Россия

Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Медицинские маски жизненно необходимо надевать во время пандемии коронавируса, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В беседе с телеканалом «360» он напомнил о правилах использования средств индивидуальной защиты.

Сейчас люди стали больше носить медицинские маски, но ситуация все равно оставляет желать лучшего, отметил экс-глава Роспотренадзора и бывший главный санитарный врач России. Соблюдение правил покажет зрелость граждан по отношению к своему здоровью. 

«Сейчас у нас так называемые маски их нетканых материалов разного пользования, которые могут максимум два часа служить и не более того.  Есть маски с фильтрами, есть тканные маски и так далее. У каждой маски есть свой предел возможностей», — отметил депутат.

Одному врачу на рабочую смену необходимо как минимум шесть масок, отметил Онищенко. В одной маске он приезжает на работу, затем меняет еще четыре за время восемь часов работы, а после надевает новую маску перед дорогой домой. Для уменьшения расхода можно использовать марлевые маски: их нужно проглаживать утюгом каждые два часа.

Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

«Она защищает от того, что я при разговоре с моим воздухом, который выходит при артикуляции, те капельки, которые насыщенны коронавирусом, остаются на маске внутри. Если мы все будем в масках, не важно, больной я или здоровый, это резко уменьшает возможность заражения, хотя не гарантирует ее отсутствия», — заключил Онищенко.

С экс-главой Роспотребнадзора согласен заслуженный врач России Сергей Дорофеев. Масочный режим — самая простая мера, чтобы обезопасить людей и сократить число новых зараженных коронавирусом, уверен специалист. Он настойчиво советует россиянам ходить в масках.

«Нужно думать прежде всего о себе и своих близких. Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным. Я уже не говорю об окружающих», — объяснил он телеканалу «360».

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Автор: Арсений Аскольский
#онищенко #маски #коронавирус

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