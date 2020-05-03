Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зрители из Финляндии положительно оценили российский фильм "Шугалей"

Зрители из Финляндии положительно оценили российский фильм "Шугалей"

 Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

 Погребинский: Зеленского никто на Украине не воспринимает как реальную угрозу

Погребинский: Зеленского никто на Украине не воспринимает как реальную угрозу
Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

 Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской
Зрители из Финляндии положительно оценили российский фильм "Шугалей"

Зрители из Финляндии положительно оценили российский фильм "Шугалей"

 Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Онищенко напомнил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

Лукашенко не стал отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске

 Погребинский: Зеленского никто на Украине не воспринимает как реальную угрозу

Погребинский: Зеленского никто на Украине не воспринимает как реальную угрозу
Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

Политолог Бредихин назвал успешной работу Асада по восстановлению экономики САР

 Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской
13:27   3 Мая 2020
Общество

iReactor: фильм "Шугалей" о пленных социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

iReactor: фильм "Шугалей" о пленных социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

Фильм "Шугалей" режиссера Дениса Нейманда о судьбе похищенных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана вышел на экраны 1 мая и вызвал широкий резонанс среди общественности.

Сюжет фильма рассказывает о россиянах, которых без предъявления обвинений незаконно удерживают боевики в подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии тюрьме "Митига". Пленных содержат в нечеловеческих условиях, пытают и не дают видеться с родными и адвокатами.

Фильм призван познакомить людей по всему миру с историей похищенных россиян. Множество неравнодушных зрителей отметили не только несправедливость ситуации, в которой оказались российские социологи, но и блестящую игру актерского состава. Пользователи в интернете признались, что ждут продолжения фильма и надеются на его счастливый финал, сообщает iReactor.

ПНС Ливии было образовано в 2016 году как временное правительство. В 2018 году срок принятой меры истек, и правительство больше не является легитимным. Подконтрольные ПНС боевики устраивают вооруженные провокации в жилых районах Ливии, чем подвергают опасности местных жителей. Похищенных россиян незаконно удерживают в ливийской тюрьме уже почти год.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #ливия #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...