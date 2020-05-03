Фильм "Шугалей" режиссера Дениса Нейманда о судьбе похищенных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана вышел на экраны 1 мая и вызвал широкий резонанс среди общественности.

Сюжет фильма рассказывает о россиянах, которых без предъявления обвинений незаконно удерживают боевики в подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии тюрьме "Митига". Пленных содержат в нечеловеческих условиях, пытают и не дают видеться с родными и адвокатами.

Фильм призван познакомить людей по всему миру с историей похищенных россиян. Множество неравнодушных зрителей отметили не только несправедливость ситуации, в которой оказались российские социологи, но и блестящую игру актерского состава. Пользователи в интернете признались, что ждут продолжения фильма и надеются на его счастливый финал, сообщает iReactor.

ПНС Ливии было образовано в 2016 году как временное правительство. В 2018 году срок принятой меры истек, и правительство больше не является легитимным. Подконтрольные ПНС боевики устраивают вооруженные провокации в жилых районах Ливии, чем подвергают опасности местных жителей. Похищенных россиян незаконно удерживают в ливийской тюрьме уже почти год.