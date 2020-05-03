Минобороны РФ опубликовало новый бюллетень о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии три года назад подписали Россия, Турция и Иран. Дополнительно к меморандуму Москва и Анкара ввели в Идлибской зоне режим прекращения боевых действий с 6 марта текущего года.

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации продолжается совместными российско-турецкими группами контроля. Согласно опубликованному на официальном сайте министерства обороны бюллетеню о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации, российские представители не отметили за сутки случаев нарушения огня, а турецкая сторона заявила о двух инцидентах.

Минобороны РФ также сообщило, что за истекшие сутки Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарные акции в Сирии. Всего же таких акций было совершено 2420, во время которых сирийцы получили в общей сложности 4021,41 тонны гуманитарных грузов.