День Победы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметит рюмкой водки и одноименной песней. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пескова, это будет в рамках "нерабочих" моментов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню в Москве. Оттуда же он обратится к жителям страны.

В 2020 году парад Победы перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Торжественные мероприятия пройдут в России, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. В Москве 9 мая состоится авиапарад, в котором поучаствуют вертолеты и самолеты. В ряде российских регионов из-за ситуации с коронавирусом отменены праздничные фейерверки.