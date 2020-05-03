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12:44   3 Мая 2020
Россия

Песков отметит День Победы, исполнив одноименную песню

Песков отметит День Победы, исполнив одноименную песню

День Победы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметит рюмкой водки и одноименной песней. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пескова, это будет в рамках "нерабочих" моментов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню в Москве. Оттуда же он обратится к жителям страны.

В 2020 году парад Победы перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Торжественные мероприятия пройдут в России, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. В Москве 9 мая состоится авиапарад, в котором поучаствуют вертолеты и самолеты. В ряде российских регионов из-за ситуации с коронавирусом отменены праздничные фейерверки.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #день победы #9 мая

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