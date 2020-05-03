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12:58   3 Мая 2020
Россия

Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США

Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США

Бронеавтомобили специального назначения «Тайфун-ВДВ» скоро поступят в Воздушно-десантные войска России, сообщает Минобороны. В ближайшее время разработчики приступят к государственным испытаниям опытных образцов.

О создании нового бронеавтомобиля для ВДВ еще в 2016 году рассказал тогдашний командующий воздушно-десантными войсками, генерал Владимир Шаманов. По его словам, бронеавтомобиль будет представлять собой десантируемую машину с колесной формулой 4х4, массой около 11 тонн, вместимостью до восьми человек и турельным боевым модулем. 

Одна из особенностей «Тайфуна-ВДВ» — возможность установки на него различных модулей вооружения для решения тактико-оперативных задач. На военном форуме «Армия-2019» был показан один из таких модулей — 82-миллиметровый миномет «Дрок». Оружие способно вести прицельный артиллерийский огонь на расстоянии до шести километров. Экипаж внутри машины осуществляет заряжание и наведение.

Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США

Установка «Дрока» на «Тайфун-ВДВ» превращает бронеавтомобиль в мобильный самоходный миномет, которые может наносить точечные удары по позициям противника. Сейчас вооружение проходит предварительные испытания.  

Управляемая турель БМ-30-Д стала штатным боевым модулем бронеавтомобиля. Модули разработали в АО «Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник"». Главным орудием является автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм, вспомогательным — пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. БМ-30-Д создан специально для «Тайфуна-ВДВ», но вместо него можно смонтировать практически любое оружие.

Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США

Новый бронемобиль стал ответом на вызовы и задачи, появляющиеся перед военнослужащими в современных условиях, рассказал военный эксперт Виктор Баранец в беседе с RT. Минобороны и Генштаб ВС РФ учитывают особенности боевой работы десантников, которым после приземления нужно мгновенно достичь определенного рубежа. Для этого «Тайфун» и создан, отметил эксперт.

С помощью таких автомобилей ВДВ сможет действовать в соответствии с концепцией быстрого удара и в тылу врага, по аналогии с армией США, отметил Виктор Баранец.   

«Но в армии США пока нет автомобилей, которые обладали бы такой скоростью, мощью и проходимостью. У них есть аналогичные автомобили, но с "Тайфуном" они не сравнятся», — поделился военный эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #тайфун #бронеавтомобиль #вдв

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