Эксперт Бухаров оценил шансы восстановления российского общепита после коронавируса

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фильм "Шугалей" о пленных российских социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

Фильм "Шугалей" о пленных российских социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

 Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США

Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

 Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского

Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского
Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

 Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности

Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности
Фильм "Шугалей" о пленных российских социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

Фильм "Шугалей" о пленных российских социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

 Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США

Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

 Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского

Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского
Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

 Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности

Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности
12:20   3 Мая 2020
Экономика

Эксперт Бухаров оценил шансы восстановления российского общепита после коронавируса

Эксперт Бухаров оценил шансы восстановления российского общепита после коронавируса

Сфере общественного питания в России грозит волна массовых банкротств после снятия ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Половина предприятий общепита может не открыться вновь, если режим самоизоляции и прочие ограничительные меры во многих регионах РФ продлятся до конца мая, по мнению эксперта.

Уровень спроса на кафе и рестораны после вспышки коронавируса пока предсказать сложно. Бизнесмены станут просчитывать, стоит ли возобновлять работу в случае вероятного банкротства спустя несколько месяцев. 

Сетевые рестораны фастфуда должны укрепить свои позиции. Популярность приобретет уличная еда. Не пропадут с рынка и элитные заведения, уверен Бухаров. Вся ресторанная отрасль нуждается в поддержке властей, которую по закону нельзя получить из-за продажи в заведениях подакцизного товара, рассказал специалист.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#кризис #общепит #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...