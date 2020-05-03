Эксперт Бухаров оценил шансы восстановления российского общепита после коронавируса

Сфере общественного питания в России грозит волна массовых банкротств после снятия ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Половина предприятий общепита может не открыться вновь, если режим самоизоляции и прочие ограничительные меры во многих регионах РФ продлятся до конца мая, по мнению эксперта.

Уровень спроса на кафе и рестораны после вспышки коронавируса пока предсказать сложно. Бизнесмены станут просчитывать, стоит ли возобновлять работу в случае вероятного банкротства спустя несколько месяцев.

Сетевые рестораны фастфуда должны укрепить свои позиции. Популярность приобретет уличная еда. Не пропадут с рынка и элитные заведения, уверен Бухаров. Вся ресторанная отрасль нуждается в поддержке властей, которую по закону нельзя получить из-за продажи в заведениях подакцизного товара, рассказал специалист.