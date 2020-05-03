"Академик Черский" встал на якорь в порту Калининграда

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фильм "Шугалей" о пленных российских социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

Фильм "Шугалей" о пленных российских социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

 Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США

Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

 Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского

Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского
Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

 Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности

Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности
Фильм "Шугалей" о пленных российских социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

Фильм "Шугалей" о пленных российских социологах в Ливии вызвал общественный резонанс

 Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США

Новейший десантный броневик «Тайфун-ВДВ» обойдет аналоги США
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

 Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского

Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского
Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

 Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности

Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности
12:13   3 Мая 2020
Общество

"Академик Черский" встал на якорь в порту Калининграда

"Академик Черский" встал на якорь в порту Калининграда

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" встало на якорь в порту Калининграда, таковы данные порталов отслеживания.

Ранее глава Министерства энергетики РФ Александр Новак назвал судно возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2". 10 февраля "Академик Черский" покинул порт Находки, 30 апреля он должен был прибыть в Порт-Саид в Египте, но внезапно поменял курс обратно в Находку, а затем в Калининград.

По пути в Калининград "Академик Черский" прошел около берегов Дании, которая в конце октября 2019 года дала согласие на строительство "Северного потока — 2", по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Ранее гендиректор оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон заявил, что Киев не допустит завершения строительства "Северного потока — 2" и будет призывать к этому европейские страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#калининград #северный поток 2 #Академик Черский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...