"Академик Черский" встал на якорь в порту Калининграда

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" встало на якорь в порту Калининграда, таковы данные порталов отслеживания.

Ранее глава Министерства энергетики РФ Александр Новак назвал судно возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2". 10 февраля "Академик Черский" покинул порт Находки, 30 апреля он должен был прибыть в Порт-Саид в Египте, но внезапно поменял курс обратно в Находку, а затем в Калининград.

По пути в Калининград "Академик Черский" прошел около берегов Дании, которая в конце октября 2019 года дала согласие на строительство "Северного потока — 2", по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Ранее гендиректор оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон заявил, что Киев не допустит завершения строительства "Северного потока — 2" и будет призывать к этому европейские страны.