Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

Фильм "Шугалей" является необходимым, поскольку помогает противостоять западным либеральным силам, заявил журналист, публицист и участник многочисленных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

В интервью журналистам издания "Слово и дело" он подчеркнул, что общество нуждается в таких фильмах, как "Шугалей" — их необходимо продолжать снимать. По словам Вассермана, такие фильмы противостоят либеральным силам, которые декларируют, что россияне способны только на роль хронической жертвы.

"Этот миф довольно распространен, в основном на Западе. Снимать такие фильмы в любом случае необходимо, а уж когда именно их заметят – своевременно или нет — это уж как повезет", — заявил Вассерман.

Отметим, художественный фильм "Шугалей" основан на реальных событиях. Он рассказывает о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые во время рабочей поездки в Ливию попали в плен к боевикам. Лента рассказывает не только историю россиян в тюрьме "Митига", но показывает стойкость и силу духа главных героев, их готовность бороться до конца.

Многие известные люди уже поделились своим мнением о фильме "Шугалей". Среди них режиссер "28 панфиловцев" Ким Дружинин и певица Юлия Михальчик.