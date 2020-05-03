Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

 Военные специалисты из РФ продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Италии

Военные специалисты из РФ продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Италии
Власти Крыма собираются 6 мая смягчить ограничения для бизнеса на фоне коронавируса

Власти Крыма собираются 6 мая смягчить ограничения для бизнеса на фоне коронавируса

 Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ
Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

 Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности

Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности
Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

 Военные специалисты из РФ продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Италии

Военные специалисты из РФ продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Италии
Власти Крыма собираются 6 мая смягчить ограничения для бизнеса на фоне коронавируса

Власти Крыма собираются 6 мая смягчить ограничения для бизнеса на фоне коронавируса

 Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ
Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

 Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности

Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности
11:55   3 Мая 2020
Общество

Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

Фильм "Шугалей" является необходимым, поскольку помогает противостоять западным либеральным силам, заявил журналист, публицист и участник многочисленных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

В интервью журналистам издания "Слово и дело" он подчеркнул, что общество нуждается в таких фильмах, как "Шугалей" — их необходимо продолжать снимать. По словам Вассермана, такие фильмы противостоят либеральным силам, которые декларируют, что россияне способны только на роль хронической жертвы.

"Этот миф довольно распространен, в основном на Западе. Снимать такие фильмы в любом случае необходимо, а уж когда именно их заметят – своевременно или нет — это уж как повезет", — заявил Вассерман.

Отметим, художественный фильм "Шугалей" основан на реальных событиях. Он рассказывает о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые во время рабочей поездки в Ливию попали в плен к боевикам. Лента рассказывает не только историю россиян в тюрьме "Митига", но показывает стойкость и силу духа главных героев, их готовность бороться до конца.

Многие известные люди уже поделились своим мнением о фильме "Шугалей". Среди них режиссер "28 панфиловцев" Ким Дружинин и певица Юлия Михальчик.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#вассерман #ливия #фильм #комментарий #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...