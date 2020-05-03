The National Interest напугал американцев большой черной ракетой на МиГ-31

Российское оружие и военная техника прочно "прописались" на страницах популярного военно-политического обозрения The National Interest. Недавно на его страницах было разобрано предназначение большой черной ракеты под фюзеляжем МиГ-31.

Фотография перехватчика МиГ-31 с большой черной ракетой под фюзеляжем натолкнула эксперта по российской космической программе Барта Хендрикса на мысль, что это может быть элементом противоспутникового оружия. Портал TerrNews, пересказывающий суть статьи Хендрикса в The National Interest, пишет, что, по мнению эксперта, эта ракета гораздо больше, чем обычные ракеты классов "воздух-воздух" или "воздух-земля".

Хендрикс считает, что МиГ-31 по сути превращен в первую ступень ракеты, которая выведет на орбиту малые космические аппараты, предназначенные для выведения из строя спутников противника. Американский эксперт даже сообщает кодовое название проекта, в рамках которого создается это оружие. Проект называется "Буревестник".