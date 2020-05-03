Власти Крыма собираются 6 мая смягчить ограничения для бизнеса на фоне коронавируса

Новые сферы предпринимательства и предприятия смогут начать работу с 6 мая в Республике Крым, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов сказал, что 6 мая будет расширен список работающих предприятий, если в эти дни не будет массовых очагов. Также он попросил предпринимателей дождаться 6 мая.

Глава региона подчеркнул, что к властям обращаются предприниматели, деятельность которых нужна для работы уже разрешенных видов бизнеса, сообщает РИА Новости.

В Крыму с 1 мая разрешено работать фирмам по ремонту компьютеров, парикмахерским и салонам красоты, парикмахерским и салонам красоты, предоставляющим услуги стирки и химчистки, ателье.

Также разрешено работать магазинам, которые торгуют строительными материалами, водопроводным и отопительным оборудованием, скобяными изделиями, электрокабельной продукцией, санитарно-техническим оборудованием, автомобильными деталями, в том числе смазочными материалами, шинами, покрышками и камерами.