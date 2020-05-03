Военные специалисты из РФ продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Италии

Российские военные специалисты проведут дезинфекцию еще двух лечебных учреждений в итальянской провинции Брешиа. Об этом сообщают различные информационные издания со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, на данный момент две колонны с российской спецтехникой переезжают из Бергамо в Брешиа.

«На всем пути следования российской колонны безопасность движения обеспечивают итальянские карабинеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности российские специалисты совместно с итальянскими коллегами продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии. В противоэпидемических мероприятиях задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Дезинфекция итальянских лечебных учреждений продолжится в праздничные дни.