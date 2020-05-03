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11:26   3 Мая 2020
Общество

В Смольном объяснили причину очередей из карет скорой помощи у петербургских больниц

В Смольном объяснили причину очередей из карет скорой помощи у петербургских больниц

Очереди из карет скорой помощи в больницы Петербурга, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных, заявили в городском комитете по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что на въездах на территорию петербургских больниц периодически образовываются очереди из карет скорой помощи. По словам зампредседателя комитета по здравоохранению Андрея Сарана, это связано с реализацией новой схемы приема больных: теперь в приемном покое может находиться не более 9 пациентов одновременно вне зависимости от наличия свободного медперсонала и количества свободных смотровых.

"Нужно избежать контакта больных; мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой", — заявил Сарана.

Согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 134 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них более 5 тыс. — в Северной столице. Все актуальные данные о ситуации вокруг пандемии COVID-19 в России и мире приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#санкт-петербург #смольный #очереди #коронавирус

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