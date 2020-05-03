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11:19   3 Мая 2020
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин чувствует себя стабильно, продолжает работать с документами и всегда на связи с коллегами, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

В четверг Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что у него выявили коронавирусную инфекцию. Беляков добавил, что премьер-министр остается под наблюдением специалистов и продолжает лечение, сообщает РИА Новости.

Недавно Беляков сообщал, что Мишустин несколько недель назад ограничил общение, а встречи проводил в режиме онлайн-конференций. Однако несмотря на это, все лично контактировавшие с ним пройдут дополнительное тестирование на коронавирусную инфекцию и будут изолированы.

Правительство России работает в штатном режиме. 

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Автор: Яна Либерман
#россия #беляков #мишустин

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