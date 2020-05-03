МЧС опубликовало гигиенические рекомендации для тех, кто вернулся с улицы

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

 Военные специалисты из РФ продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Италии

Военные специалисты из РФ продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Италии
Власти Крыма собираются 6 мая смягчить ограничения для бизнеса на фоне коронавируса

Власти Крыма собираются 6 мая смягчить ограничения для бизнеса на фоне коронавируса

 Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ
Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

 Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности

Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности
Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

Вассерман назвал фильм "Шугалей" инструментом противостояния западным либеральным силам

 Военные специалисты из РФ продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Италии

Военные специалисты из РФ продезинфицируют еще два лечебных учреждения в Италии
Власти Крыма собираются 6 мая смягчить ограничения для бизнеса на фоне коронавируса

Власти Крыма собираются 6 мая смягчить ограничения для бизнеса на фоне коронавируса

 Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьер-министра РФ
Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

 Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности

Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за неэффективности
11:12   3 Мая 2020
Общество

МЧС опубликовало гигиенические рекомендации для тех, кто вернулся с улицы

МЧС опубликовало гигиенические рекомендации для тех, кто вернулся с улицы

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 подняла значение личной гигиены во всем мире. Компетентные органы регулярно напоминают, как снизить риск заболевания.

Самоизоляция, социальное дистанцирование и гигиена — главные способы предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ТАСС, специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС разработали гигиенические рекомендации для тех, кто вынужден выходить из дома.

Разумеется, вернувшись домой, нужно первым делом помыть руки. В нынешних условиях нужно еще промыть глаза и прополоскать глотку и нос. Также специалисты МЧС рекомендуют вымыть обувь и полностью переодеться в домашнее. Все СИЗ должны быть утилизированы. К дополнительным средствам защиты следует отнести влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств и регулярное проветривание жилых помещений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#мчс #гигиена #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...