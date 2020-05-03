МЧС опубликовало гигиенические рекомендации для тех, кто вернулся с улицы

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 подняла значение личной гигиены во всем мире. Компетентные органы регулярно напоминают, как снизить риск заболевания.

Самоизоляция, социальное дистанцирование и гигиена — главные способы предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ТАСС, специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС разработали гигиенические рекомендации для тех, кто вынужден выходить из дома.

Разумеется, вернувшись домой, нужно первым делом помыть руки. В нынешних условиях нужно еще промыть глаза и прополоскать глотку и нос. Также специалисты МЧС рекомендуют вымыть обувь и полностью переодеться в домашнее. Все СИЗ должны быть утилизированы. К дополнительным средствам защиты следует отнести влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств и регулярное проветривание жилых помещений.