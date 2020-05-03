Глава Латвии поручил ужесточить закон, приравнивающий символику СССР к нацистской

Президент Латвии Эгилс Левитс отправил на доработку закон, уравнивающий советскую и нацистскую военную форму. Глава республики считает, что в проекте есть «лазейки».

Левитсу не нравится, что самоуправлениям позволяют решать, допускать ли ношение «символики тоталитарных режимов» на определенных мероприятиях. Президент также попросил Сейм (парламент) составить полный список исключений, когда форма разрешена, поскольку положение «если цель использования не связана с прославлением тоталитарных режимов и оправданием преступных деяний» можно трактовать двояко.

Также латвийский глава предложил добавить пункт о том, что ответственность за нарушения несут не только организаторы события, но и участники и зрители.

Напомним, Сейм Латвии в окончательном чтении принял запрет на ношение советской и нацистской формы на публичных мероприятиях. Запрещается также использование отдельных элементов военной одежды, герба и гимна СССР и его бывших республик.

Исключение — случаи, когда ношение формы не связано с «прославлением тоталитарных режимов», например, съемка фильма. Тогда важно получить специальное разрешение от самоуправления, где планируется проведение такого мероприятия.

Штраф за нарушение закона для физических лиц составит 350 евро, для юридических — 2900 евро.

Ранее профессор кафедры европейских исследований Николай Межевич рассказал «Политике Сегодня», что для Латвии единственно возможной моделью существования является отрицание советской истории.