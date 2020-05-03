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10:24   3 Мая 2020
Общество

Более 10 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в РФ за сутки

Более 10 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в РФ за сутки

Врачи за минувшие сутки зафиксировали 10 633 случая коронавируса в 85 российских регионах. Таковы данные оперштаба на утро 3 мая.

5,3 тысячи из зарегистрированных случаев не имеют клинических проявлений болезни - коронавирус выявили у лиц, контактировавших с ранее зараженными. Есть и положительная динамика: за сутки выписано 1626 человек в связи с выздоровлением.

За минувшие сутки скончались 58 человек с коронавирусом, за весь период пандемии число умерших пациентов составило 1280 человек. Как отметили в оперштабе, в Москве число тех, кто выздоровел, превысило 7 тысяч пациентов.

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Автор: Василий Пименов
#россия #статистика #коронавирус

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