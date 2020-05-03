Бывший канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции из-за их неэффективности

Необходимость отменить антироссийские санкции со стороны ЕС, введенные после воссоединения России с Крымом, из-за их неэффективности в текущих реалиях из-за COVID-19 обозначил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

В интервью с изданием Tagesspiegel он обозначил, что нельзя переоценить готовность России взаимодействовать с Германией в духе доверия, несмотря на не самое успешное сотрудничество в прошлом.

"То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим", — обозначил Шредер.

Применение таких мер может лишь привести к пробуждению исторических воспоминаний у России. К тому же они никоим образом не влияют на политику РФ, не меняют ее, обратил внимание экс-канцлер.

Россию невозможно принудить к чему-либо с помощью санкций. Крым останется частью России, и это нужно принять, резюмировал он.