Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского

Политолог Вадим Карасев считает, что попыткой внедрить во власть бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нынешнее украинское руководство расписалось в крахе проекта «Слуга народа», участники которого преподносились как «новые лица». Об этом эксперт рассказал в эфире канала ZIK.

Карасев напомнил, что от компетентности управленческих кадров зависит многое. По словам политолога, легитимность нового руководства держится на его «новизне». На деле же власти Украины оказались беспомощными и неспособными управлять страной.

«Если эти "новые" говорят о том, что давайте, мы опять возьмем старых, значит, они признаются в провале своего проекта, что они беспомощны, что они без старых не могут делать», — убежден Карасев.

Привлечением к власти Саакашвили проект «Слуги народа» фактически подрывают авторитет исполнительной власти и новых политических сил.