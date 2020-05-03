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10:33   3 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского

Политолог Карасев рассказал о некомпетентности партийного проекта Зеленского

Политолог Вадим Карасев считает, что попыткой внедрить во власть бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нынешнее украинское руководство расписалось в крахе проекта «Слуга народа», участники которого преподносились как «новые лица». Об этом эксперт рассказал в эфире канала ZIK.

Карасев напомнил, что от компетентности управленческих кадров зависит многое. По словам политолога, легитимность нового руководства держится на его «новизне». На деле же власти Украины оказались беспомощными и неспособными управлять страной.

«Если эти "новые" говорят о том, что давайте, мы опять возьмем старых, значит, они признаются в провале своего проекта, что они беспомощны, что они без старых не могут делать», — убежден Карасев.

Привлечением к власти Саакашвили проект «Слуги народа»  фактически подрывают авторитет исполнительной власти и новых политических сил.

«Раз вы не можете управлять, и надо призывать старых, то зачем тогда вас избирали, зачем вы шли тогда во власть и говорили о том, что вы осчастливите нас новой политикой?» – задался риторическим вопросом эксперт. 

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #саакашвили #слуга народа

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