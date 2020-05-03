Ученые назвали новую причину высокой смертности среди пациентов с коронавирусом

Недостаток витамина D в организме может стать причиной развития тяжелой формы заболевания COVID-19, говорится в исследовании ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

Ученые проанализировали уровень витамина D у жителей 20 европейских стран и сравнили его с показателями смертности пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. В ходе исследования эксперты выявили взаимосвязь между этими статистиками. Смертность гораздо выше в тех государствах, где наблюдается дефицит вещества.

Специалисты также отметили. что наиболее низкий уровень витамина D был зафиксирован у жителей Испании, Швейцарии и Италии. Более того, пожилые люди чаще страдают недостатком этого вещества в организме. Известно, что люди преклонного возраста находятся в особой группе риска по заражению COVID-19. Ученые начали разрабатывать рекомендации по профилактике болезни при помощи биологически активных веществ.