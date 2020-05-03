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9:53   3 Мая 2020
Общество

Продюсер фильма "Шугалей" рассказал о съемках и уникальности картины

Продюсер фильма "Шугалей" рассказал о съемках и уникальности картины

Трудности не обошли стороной во время съемочного процесса, рассказал продюсер кинокомпании "Трииксмедиа" Сергей Щеглов.

Тяжело было адаптироваться всем участникам группы под арабский менталитет, который очень сильно отличается от российского, подчеркнул продюсер. Он рассказал, что помимо этого были проблемы в съемках с привлечением арабов, так как их рабочий день составляет только пять часов, а сроки съемочного процесса были очень сжаты. 

Уникальностью фильма "Шугалей" является то, что картину создали всего за 48 дней, такого в истории кинематографа еще не было, во всяком случае российского, заявил Сергей Щеглов. Для него стало открытием, что отечественные кинематографы могут так оперативно работать.

Съемки фильма "Шугалей" были рискованным шагом, по мнению продюсера, так как в Тунисе (в нем проходил съемочный процесс), находятся боевики из запрещенной в Российской Федерации террористической группировки "Братья-мусульмане". 

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Автор: Борис Нестеров
#съемки #Шугалей

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