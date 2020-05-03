ВГТРК сняла с эфира выпуск программы "Бесогон ТВ" режиссера Михалкова

Выпуск передачи режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", который должен был выйти в субботу и воскресенье в эфире "Россия-24", отменили к показу, сообщает пресс-служба Михалкова.

В пятницу в эфир вышел сюжет, а после ВГТРК приняло решение не показывать его повторы в выходные дни. На сайте "Бесогон ТВ" говорится, что Михалков предложил поговорить о том, как изменится мир после пандемии.

Сюжет программы также содержал в себе обсуждение темы, почему вокруг нового коронавируса возникают конспирологические теории и спекуляции. Руководство ВГТРК пока никак не прокомментировало свои действия.

Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.