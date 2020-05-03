Le Monde считает, что лидерству США придет конец из-за пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 сильно изменила миропорядок, а потому установленное лидерство США на международной арене может пошатнуться. Об этом заявили авторы французского издания Le Monde.

Ключевую роль из менении существовавшей системы сыграл Китай и его подъем на международных рынках, считают журналисты Le Monde. В пример они приводят задержку, с которой ВОЗ объявила о новой болезни и ее опасностях. По мнению издания, это можно объяснить зависимостью Всемирной организации здравоохранения от Китая.

Авторы статьи уверены, что США уходит с поста мирового лидера, в последние годы Вашингтон уклоняется от этой миссии, а кризис ослабил страну и заставил американцев окончательно выйти из роли всеобщего лидера.