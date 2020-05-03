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9:06   3 Мая 2020
Спорт

Украинцы затравили олимпийского чемпиона Верняева за позицию по войне в Донбассе

Украинцы затравили олимпийского чемпиона Верняева за позицию по войне в Донбассе

Отказ олимпийского чемпиона по гимнастике 2016 года Олега Верняева назвать виновного в конфликте в Донбассе вызвал гнев украинских пользователей социальных сетей.

Украинский гимнаст выступил с интервью на канале "Intersport Україна" на видеохостинге YouTube. В ходе разговора он отказался отвечать на вопрос о причинах конфликта в Донбассе. При этом он добавил, что ему жаль людей, страдающих из-за событий на востоке Украины.

Пользователи соцсетей пришли в бешенство от позиции спортсмена. Украинцы назвали Верняева "двуличным нытиком", а также обвинили в "братании" с Россией. Некоторые даже предположили, что гимнасту была "проведена лоботомия", передает РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
#донбасс #украина #верняев #травля

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