Украинцы затравили олимпийского чемпиона Верняева за позицию по войне в Донбассе

Отказ олимпийского чемпиона по гимнастике 2016 года Олега Верняева назвать виновного в конфликте в Донбассе вызвал гнев украинских пользователей социальных сетей.

Украинский гимнаст выступил с интервью на канале "Intersport Україна" на видеохостинге YouTube. В ходе разговора он отказался отвечать на вопрос о причинах конфликта в Донбассе. При этом он добавил, что ему жаль людей, страдающих из-за событий на востоке Украины.

Пользователи соцсетей пришли в бешенство от позиции спортсмена. Украинцы назвали Верняева "двуличным нытиком", а также обвинили в "братании" с Россией. Некоторые даже предположили, что гимнасту была "проведена лоботомия", передает РИА Новости.