Авторам фильма "Шугалей" удалось создать правдивую кинокартину без "развесистой клюквы", которая часто встречается в современном российском кино. Об этом заявил Telegram-канал о войне на Ближнем Востоке и наемниках Reverse side of the medal.

Автор канала отметил, что фильм "Шугалей" выделяется среди остальных своей правдивостью, так как в его основу легла реальная история российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Социологи были похищены ливийскими бандитами пошлой весной, и уже целый год они находятся в частной тюрьме "Митига", которую держат боевики.

Также канал вспомнил об истории россиянки Марии Бутиной, которая была помещена в американскую тюрьму по обвинению в шпионаже. Однако тогда мощная кампания в поддержку Бутиной помогла ей выйти на свободу. При этом для российских социологов подобного сделано не было, передает культурно-политический журнал "Э Вести".