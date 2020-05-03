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8:58   3 Мая 2020
Общество

Автор военного Telegram-канала назвал "Шугалея" правдивым и современным боевиком

Автор военного Telegram-канала назвал "Шугалея" правдивым и современным боевиком

Авторам фильма "Шугалей" удалось создать правдивую кинокартину без "развесистой клюквы", которая часто встречается в современном российском кино. Об этом заявил Telegram-канал о войне на Ближнем Востоке и наемниках Reverse side of the medal.

Автор канала отметил, что фильм "Шугалей" выделяется среди остальных своей правдивостью, так как в его основу легла реальная история российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Социологи были похищены ливийскими бандитами пошлой весной, и уже целый год они находятся в частной тюрьме "Митига", которую держат боевики.

Также канал вспомнил об истории россиянки Марии Бутиной, которая была помещена в американскую тюрьму по обвинению в шпионаже. Однако тогда мощная кампания в поддержку Бутиной помогла ей выйти на свободу. При этом для российских социологов подобного сделано не было, передает культурно-политический журнал "Э Вести".

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Автор: Илья Романович
#боевик #кино #Шугалей

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