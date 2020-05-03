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8:52   3 Мая 2020
Политика

Пушков назвал "мелким фактом" отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине

Пушков назвал "мелким фактом" отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ посла Украины в Берлине Андрея Мельника от участия в церемонии по случаю 75-й годовщины капитуляции войск вермахта.

Решение украинского посла в Германии отказаться от участия в мероприятии по случаю 75-й годовщины капитуляции войск вермахта в Берлине является очередной демонстрацией ненависти со стороны правящей "верхушки" Киева, считает российский сенатор. Пушков отметил, что решение украинского дипломата оказалось ожидаемым.

Новость об отказе Мельника в целом не представляет никакой важности, эта информация может найти место разве что в рубрике "мелкие факты", считает парламентарий. Пушков написал об этом в Twitter.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #украина #совфед #пушков #берлин #мельник

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