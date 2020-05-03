Пушков назвал "мелким фактом" отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ посла Украины в Берлине Андрея Мельника от участия в церемонии по случаю 75-й годовщины капитуляции войск вермахта.
Решение украинского посла в Германии отказаться от участия в мероприятии по случаю 75-й годовщины капитуляции войск вермахта в Берлине является очередной демонстрацией ненависти со стороны правящей "верхушки" Киева, считает российский сенатор. Пушков отметил, что решение украинского дипломата оказалось ожидаемым.
Новость об отказе Мельника в целом не представляет никакой важности, эта информация может найти место разве что в рубрике "мелкие факты", считает парламентарий. Пушков написал об этом в Twitter.
Не думаю, что отказ посла Украины возлагать цветы в Берлине вместе с послом России, о чем широко сообщают, - важная новость. Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации - в рубрике «Мелкие факты». Не более того.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 2, 2020