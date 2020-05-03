МИД Украины выпустил заявление в связи с годовщиной трагедии в Одессе

МИД Украины заявил, что Россия не заинтересована в выяснении обстоятельств трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов. Внешнеполитического ведомство выпустило заявление в связи с годовщиной событий.

Киев заявил, что Россия отказалась выдать украинским властям экс-заместителя начальника главного управления МВД по Одесской области Дмитрия Фучеджи, которому было предоставлено российское гражданство. В дипведомстве Украины также заявили, что во время переговоров в сентябре-декабре 2019 года Москва якобы настаивала на выдаче не менее девяти человек, прямо или косвенно причастных к массовым беспорядкам, которые проводились в Одессе провокаторами с российсикми флагами.

Власти Украины за все эти годы так и не смогли завершить расследование и установить виновных в произошедшем. ММПЧУ ООН в 2019 году обнародовала отчет, в котором говорилось, что никто так и не был привлечен к ответственности.

МИД России неоднократно заявлял, что Киев упорно бездействует и затягивает расследование по факту трагических событий в Одессе 2014 года. Москва призывала международное сообщество добиться от Украины выяснения причин трагедии, передает РИА Новости.