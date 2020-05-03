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8:01   3 Мая 2020
Общество

Британские СМИ узнали об особом плане Джонсона на случай смерти при COVID-19

Британские СМИ узнали об особом плане Джонсона на случай смерти при COVID-19

Лечащие врачи британского премьер-министра Бориса Джонсона были уполномочены сообщить о смерти политика в случае летального исхода при коронавирусной инфекции, от которой он накануне излечился.

Соответствующей информацией Джонсон поделился в беседе с корреспондентом местного издания Sun. Премьер-министр также признался, что состояние его здоровья было тяжелым.

"Я был не в самой блестящей форме и знал, что существуют запасные планы действий. У врачей были все виды планов", — цитирует СМИ слова политика. 

Британский деятель назвал свое выздоровление счастьем. Ведь ему пришлось столкнуться с тяжелой формой протекания COVID-19 и в некоторые моменты он думал, что не сможет побороть инфекцию. В интервью Борис Джонсон в очередной раз выразил благодарность врачам, лечившем его. 

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Автор: Борис Нестеров
#великобритания #джонсон #коронавирус

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