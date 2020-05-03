Киевские рестораторы провели акцию протеста в форме пикника

Протестующие организовали необычный митинг возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Собравшиеся граждане сидели за столиками в респираторах и масках.

Рестораторы Киева озвучили требование пересмотра "велюрового карантина". Они попросили восстановить работу ресторанов и летних кафе во время импровизированного пикника. Протестующие расставили столики на расстоянии 1,5 метров друг от друга, а на них среди обязательных приборов разместили антисептические средства.

Для президента Украины был зарезервирован столик ближний к выходу из президентского офиса, по словам организатора акции Дмитрия Федотенкова. Всем желающим предлагали пиццу и лимонад. Вырученные средства рестораторы пообещали перечислить медицинским работникам.

Ограничительные меры на Украине действуют с 12 марта. На улицах запрещено собираться группами более двух человек, а также посещать набережные, парки, детские площадки и спортивные мероприятия.