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7:31   3 Мая 2020
Политика

Киевские рестораторы провели акцию протеста в форме пикника

Киевские рестораторы провели акцию протеста в форме пикника

Протестующие организовали необычный митинг возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Собравшиеся граждане сидели за столиками в респираторах и масках.

Рестораторы Киева озвучили требование пересмотра "велюрового карантина". Они попросили восстановить работу ресторанов и летних кафе во время импровизированного пикника. Протестующие расставили столики на расстоянии 1,5 метров друг от друга, а на них среди обязательных приборов разместили антисептические средства. 

Для президента Украины был зарезервирован столик ближний к выходу из президентского офиса, по словам организатора акции Дмитрия Федотенкова. Всем желающим предлагали пиццу и лимонад. Вырученные средства рестораторы пообещали перечислить медицинским работникам.

Ограничительные меры на Украине действуют с 12 марта. На улицах запрещено собираться группами более двух человек, а также посещать набережные, парки, детские площадки и спортивные мероприятия.

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Автор: Яна Либерман
#украина #митинг #акция

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