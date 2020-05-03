Актер Олег Абалян рассказал о сложностях во время съемок "Шугалея"

Главной целью фильма"Шугалей" является помощь в возвращении домой российских социологов, которые уже год находятся в плену ливийских боевиков. Об этом заявил актер Олег Абалян, исполнивший роль Самера Суэйфана в киноленте.

Олег Абалян высоко оценил работу съемочной команды. Он отметил, что за короткий срок им удалось создать качественное и сильное кино. Однако во время съемок актерам пришлось столкнуться и со сложностями. Одна из них заключалась в языковом барьере. Актерам не всегда с первого раза удавалось правильно поставить ударения, и произносить слова.

Абалян считает рискованным снимать фильмы, где остро поднимается тема политики. Но такие фильмы должны сниматься, если авторы будут преследовать высокие цели, добавил актер.

Фильм "Шугалей" основан на реальных событиях. Он рассказывает о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Год назад они были похищены боевиками в Ливии и помещены в частную тюрьму "Митига".