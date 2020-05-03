Затулин прокомментировал отставку Назарбаевой

Указ о лишении Дариги Назарбаевой полномочий сенатора стал неожиданным событием. Так прокомментировал ситуацию в Казахстане заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Указ о лишении сенатора Дариги Назарбаевой полномочий депутата верхней палаты парламента ранее подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

История с лишением дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева места в парламенте в соответствии с указом Токаева стала "как гром среди ясного неба", заявил первый зампред думского комитета по делам СНГ.

Затулин отметил, что нужно проследить за тем, как будет развиваться ситуация, так как пока неизвестно, идет ли речь об увольнении по всем статьям, или с переходом на другую должность.

Российский депутат добавил, что в случае полного увольнения это может свидетельствовать об окончании "медового месяца" в отношениях с Назарбаевым. Затулин также напомнил, что ее отец, в прошлом году подавший в отставку, в последнее время стал реже появляться на публике, сообщает РИА Новости.