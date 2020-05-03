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5:52   3 Мая 2020
Технологии

Ученые из США впервые успешно протестировали ракетный двигатель с вращающимися взрывами

Ученые из США впервые успешно протестировали ракетный двигатель с вращающимися взрывами

Успешно протестировали ракетный двигатель, который работает на энергии вращающихся взрывных волн, ученые из Университета центральной Флориды. Исследования были опубликованы в журнале Combustion and Flame.

Впервые специалистами осуществлена эффективная и безопасная детонация кислорода и водорода в ракетном двигателе с вращающейся детонацией, согласно результатам исследования. Взрывные волны в пять раз быстрее скорости звука вращались из-за постоянной подпитки топливом.

Этот принцип сделал ракетные двигатели более эффективными, так как топливо меньше расходуется, а энергии вырабатывается больше. Благодаря этому можно будет уменьшить массу ракеты и сделать ее дешевле в стоимости. Технологию вращающихся взрывов разработали 60 лет назад.

Ученые из Вашингтонского университета в феврале этого года решили попробовать испытать этот механизм, хотя до этого никто не мог успешно протестировать его из-за сложности расчетов топливного расхода. Исследователям из Флориды удалось осуществить это, передает "Хайтек".

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Автор: Борис Нестеров
#сша #исследования #ракетный двигатель

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