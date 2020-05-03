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5:07   3 Мая 2020
Общество

Акция "Пушкинский диктант" официально приобретет международный масштаб

Акция "Пушкинский диктант" официально приобретет международный масштаб

Общественная акция "Пушкинский диктант" будет проходить Милане и Риме. Об этом сообщила первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Общественная акция традиционно приурочена ко Дню русского языка в РФ. По информации организаторов, диктант пройдет 6 июня. Проведением акции занимается комиссия общественной палаты России по развитию образования и науки и Ассоциация учителей литературы и русского языка.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, количество участников в конкурсе на подготовку заданий увеличилось в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом, заявила Людмила Дудова. Организаторы заявляют, что все желающие могут принять участие в диктанте вне зависимости от образования и возраста.  Пакет заданий по русскому языку уже получили участники Милана и Рима. 

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Автор: Борис Нестеров
#акция #коронавирус

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