Акция "Пушкинский диктант" официально приобретет международный масштаб

Общественная акция "Пушкинский диктант" будет проходить Милане и Риме. Об этом сообщила первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Общественная акция традиционно приурочена ко Дню русского языка в РФ. По информации организаторов, диктант пройдет 6 июня. Проведением акции занимается комиссия общественной палаты России по развитию образования и науки и Ассоциация учителей литературы и русского языка.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, количество участников в конкурсе на подготовку заданий увеличилось в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом, заявила Людмила Дудова. Организаторы заявляют, что все желающие могут принять участие в диктанте вне зависимости от образования и возраста. Пакет заданий по русскому языку уже получили участники Милана и Рима.