Журналист Дроздов призвал русскоязычных жителей Украины уехать на вокзал

Украинским жителям, не владеющим национальным языком, следует уехать на вокзал и покинуть страну. Заявил об этом местный журналист Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала, добавив, что сам предпринимает попытки выдворить русскоязычных граждан.

Телеведущий рассказал, что не раз направлял людей по неправильному маршруту во Львове, когда те спрашивали у него дорогу на русском языке. Отметим, что украинский журналист уже не в первый раз делает провокационные заявления. Так, ранее он сравнил жителей Донбасса с животными, назвал соотечественников "нацией болванов", а русскоязычных граждан Украины — "залогом войны".

"У меня есть правило – если ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, я всегда ему покажу, но в обратном направлении", — заявил телеведущий.

Украинское правительство в июле прошлого года утвердило закон, предусматривающий повсеместное применение национального языка почти во всех жизненно важных областях. Отметим, что в стране систематически фиксируются конфликтные ситуации на почве указанного закона.