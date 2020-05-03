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4:10   3 Мая 2020
Общество

Журналист Дроздов призвал русскоязычных жителей Украины уехать на вокзал

Журналист Дроздов призвал русскоязычных жителей Украины уехать на вокзал

Украинским жителям, не владеющим национальным языком, следует уехать на вокзал и покинуть страну. Заявил об этом местный журналист Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала, добавив, что сам предпринимает попытки выдворить русскоязычных граждан.

Телеведущий рассказал, что не раз направлял людей по неправильному маршруту во Львове, когда те спрашивали у него дорогу на русском языке. Отметим, что украинский журналист уже не в первый раз делает провокационные заявления. Так, ранее он сравнил жителей Донбасса с животными, назвал соотечественников "нацией болванов", а русскоязычных граждан Украины — "залогом войны". 

"У меня есть правило – если ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает, как ему куда-то пройти, я всегда ему покажу, но в обратном направлении", — заявил телеведущий. 

Украинское правительство в июле прошлого года утвердило закон, предусматривающий повсеместное применение национального языка почти во всех жизненно важных областях. Отметим, что в стране систематически фиксируются конфликтные ситуации на почве указанного закона. 

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Автор: Илья Романович
#украина #русский язык #дроздов

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