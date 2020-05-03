Первое появление Ким Чен Ына после слухов о его смерти обрадовало Трампа

Сообщение о первом появлении северокорейского лидера Ким Чен Ына после слухов о его предсмертном состоянии заставило обрадоваться главу Белого дома Дональда Трампа. Президент США выразил радость на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава КНДР Ким Чен Ын почти три недели не появлялся на глазах общественности по неизвестным причинам. На протяжении этого времени в Сети ходили слухи о серьезных проблемах лидера вследствие неудачной хирургической операции. Однако в канун Дня труда Ким Чен Ын прибыл на церемонию в честь завершения строительства нового предприятия, тем самым опровергнув сведения о своем плохом самочувствии.

"Я, например, рад видеть, что он вернулся и находится в добром здравии", — написал Дональд Трамп в социально сети.

Американский лидер сопроводил свой пост в Twitter свежими фотографиями северокорейского коллеги. До этого глава Белого дома сообщал, что не располагает точной информацией о состоянии здоровья Ким Чен Ына, но в любом случае желает ему всего наилучшего.