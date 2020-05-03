Австралийские СМИ опубликовали сведения спецслужб Запада о сокрытии КНР вспышки COVID-19

Правительство Китайской Народной Республики (КНР) умышленно не раскрывало информацию, доказывающую вспышку коронавирусной инфекции. Материал на эту тему опубликовало австралийское издание Daily Telegraph со ссылкой на досье западных спецслужб.

Согласно обнародованным данным, китайские власти заставляли скрывать медиков соответствующие сведения. Кроме того, правительство отдавало приказы об уничтожении всех имеющихся доказательств в лабораториях и отказывалось давать доступ к биоматериалам. По данным иностранного СМИ, уже в начале декабря Китай располагал информацией о передаче инфекции от человека к человеку. Официальное заявление об этом было сделано в январе.

Американский телеканал Fox News решил выяснить степень соответствия доклада западных спецслужб с расследованием разведки США. Об этом корреспонденты СМИ спросили высокопоставленного чиновника.

"Сообщения об этом документе согласуются с (Прим. ред. — данными) американской разведки, что Китай знал о передаче (Прим. ред. —вируса) от человека к человеку раньше", — передает телеканала слова источника.

Однако между документами австралийского СМИ и американской структуры также наблюдаются различия. Так, Австралия уверена, что возбудитель COVID-19 возник на китайском рынке. США, в свою очередь, в большей степени склоняются к теории возникновения вируса в лабораториях Уханя.