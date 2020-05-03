Освещавшего ситуацию с карантином на Украине журналиста избили

Украинский журналист Никита Кныш был избит в Харькове нарушителями карантина после того, как сообщил в полицию о массовом скоплении людей около станции метрополитена. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Общенациональный режим карантина на Украине ввели с 12 марта из-за вспышки COVID-19, позже правительство объявило о продлении действующих ограничений до 11 мая. Украинцам запретили гулять в парках и лесопарковых зонах, посещать детские и спортивные площадки, а также собираться на улицах группами больше двух человек.

Журналист, который заметил в Харькове скопление людей у станции метро "Научная", запечатлел нарушителей карантина на видео и решил сообщить об этом полиции. Однако стражи порядка по прибытии на место не предприняли никаких действий. Кныш снял на видео момент своего общения с сотрудниками патрульной службы, которых пытался убедить в необходимости среагировать на ситуацию с нарушением карантина, передает РИА Новости.

Глава союза журналистов Украины сообщил, что сразу после отбытия полиции злоумышленники напали на Кныша. По словам Томиленко, репортера избили, отобрав телефон и рюкзак, в котором были ноутбук и личные документы.