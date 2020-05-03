Лукашенко до сих пор не делал тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не проходил тестирование на наличие нового коронавируса, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире "Беларусь 1".

Лукашенко совершенно точно не сдавал тест на коронавирус, сообщила Эйсмонт. Белорусский лидер фактически живет в деревне и ведет здоровый образ жизни. За многие годы он не менял своих привычек, поэтому в тестировании на коронавирусную инфекцию нет никакой необходимости, объяснила она.

Президент Белоруссии хорошо себя чувствует, добавила Эйсмонт. По ее словам, у Лукашенко крепкий иммунитет. Лидер считает, что ему не нужно проверяться.

Лукашенко неоднократно выступал с критикой принимаемых во всем мире мер и ограничений в связи с рисками распространения вируса. Белорусский лидер считает, что экономика в данном случае важнее.