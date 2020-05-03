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0:56   3 Мая 2020
Политика

Лукашенко до сих пор не делал тест на коронавирус

Лукашенко до сих пор не делал тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не проходил тестирование на наличие нового коронавируса, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире "Беларусь 1".

Лукашенко совершенно точно не сдавал тест на коронавирус, сообщила Эйсмонт. Белорусский лидер фактически живет в деревне и ведет здоровый образ жизни. За многие годы он не менял своих привычек, поэтому в тестировании на коронавирусную инфекцию нет никакой необходимости, объяснила она.

Президент Белоруссии хорошо себя чувствует, добавила Эйсмонт. По ее словам, у Лукашенко крепкий иммунитет. Лидер считает, что ему не нужно проверяться.

Лукашенко неоднократно выступал с критикой принимаемых во всем мире мер и ограничений в связи с рисками распространения вируса. Белорусский лидер считает, что экономика в данном случае важнее.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #лукашенко #тест #коронавирус

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