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0:17   3 Мая 2020
Общество

Стариков назвал фильм "Шугалей" важным вкладом в освобождение россиян

Стариков назвал фильм "Шугалей" важным вкладом в освобождение россиян

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков поделился своими впечатлениями от просмотра фильма "Шугалей", назвав картину режиссера Дениса Нейдмана важным вкладом в освобождение незаконно плененных российских социологов.

Соответствующее мнение публицист опубликовал на страницах своего блога. Стариков признался, что на протяжении всего времени от просмотра киноленты его не покидала мысль о реальности транслируемых событий. 

"Сюжет захватывающий, динамичное действие. Но вот только она мысль не давала покоя на протяжении просмотра: ведь все это не выдумка, не фантазия", — написал писатель. 

Комментируя фильм, Николай Стариков отметил достойную игру актеров, в частности Кирилла Полухина, который исполнил главную роль — Максима Шугалея. Блогер заявил, что картина Нейдмана очень важна в контексте формирования правдивого образа удерживаемого в Ливии россиянина у иностранной аудитории. Широкая огласка событий через призму кинематографа способна повлиять на скорейшее освобождение Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана, уверен публицист. 

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Автор: Илья Романович
#ливия #стариков #Шугалей

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