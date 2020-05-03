Стариков назвал фильм "Шугалей" важным вкладом в освобождение россиян

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков поделился своими впечатлениями от просмотра фильма "Шугалей", назвав картину режиссера Дениса Нейдмана важным вкладом в освобождение незаконно плененных российских социологов.

Соответствующее мнение публицист опубликовал на страницах своего блога. Стариков признался, что на протяжении всего времени от просмотра киноленты его не покидала мысль о реальности транслируемых событий.

"Сюжет захватывающий, динамичное действие. Но вот только она мысль не давала покоя на протяжении просмотра: ведь все это не выдумка, не фантазия", — написал писатель.

Комментируя фильм, Николай Стариков отметил достойную игру актеров, в частности Кирилла Полухина, который исполнил главную роль — Максима Шугалея. Блогер заявил, что картина Нейдмана очень важна в контексте формирования правдивого образа удерживаемого в Ливии россиянина у иностранной аудитории. Широкая огласка событий через призму кинематографа способна повлиять на скорейшее освобождение Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана, уверен публицист.