Правительство Нижегородской области ввело карантинный режим в ряде городов

Администрация Нижегородской области приняла решение о введении карантинного режима в ряде городов и поселков в связи возникновением частных вспышек коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба местного правительства.

Ситуацию в области прокомментировал глава региона Глеб Никитин. Он уточнил, что ограничительные меры будут применены к городам Выкса, Кулебаки и Павлово, а также к поселкам — Гремячево, Починки, Мухтолово и Тумботино.

"Туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов что привело к возникновению локальных очагов заболевания", — объяснил представитель властей.

Никитин отметил, что во всех указанных населенных пунктах несмотря на карантин будет продолжена работа предприятий и других необходимых организаций. Глава Нижегородской области в очередной раз призвал жителей региона строго соблюдать все предписания правительства.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском Ухане. С момента возникновения вируса по всему миру заразились более 3 миллионов людей. В настоящее время наиболее высокая смертность среди пациентов с коронавирусной инфекции зафиксирована в США.