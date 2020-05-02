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 Число погибших с коронавирусом в Москве выросло до 729 человек

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22:30   2 Мая 2020
Общество

Число погибших с коронавирусом в Москве выросло до 729 человек

Число погибших с коронавирусом в Москве выросло до 729 человек

Медики столицы сообщили о смерти 34 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таким образом число погибших с COVID-19 в Москве достигло 729 человек, сообщили в оперативном штабе.

Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России насчитывает 124 054 человека, 15 013 смогли победить болезнь. Подробную и актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции в РФ можно посмотреть на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Недавно главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии больных с диагностированной пневмонией и подтвержденным коронавирусом, которые наблюдаются в его медучреждении.

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Автор: Илья Романович
#жертвы #смерть #коронавирус

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