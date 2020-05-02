Черкасский мэр пригрозил Зеленскому после критики ослабления карантина

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко пригрозил сопротивлением президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как глава государства раскритиковал решение об ослаблении карантина. Бондаренко заявил об этом в своем видеообращении.

Зеленский накануне раскритиковал решение Бондаренко о смягчении карантинных мер в городе вопреки принимаемым на уровне государства ограничительным мерам для недопущения распространения коронавируса. Президент Украины пригрозил мэру юридическими последствиями. Он также передал черкасскому мэру "привет" от СБУ и МВД.

Мэр Черкасс напомнил, что именно в его городе Зеленский объявил о своем решении по выдвижению в президенты. Бондаренко при этом записал свое обращение на манер агитационного ролика. Градоначальник снял себя на смартфон во время прогулки по бульвару и опубликовал в Facebook.

Бондаренко отметил, что Черкассы свободный город. По его словам, если нужно, он будет готов объединить Украину против Зеленского, передает ТАСС.