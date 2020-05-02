Санкции США не помешают Асаду обратиться к союзникам для восстановления экономики САР

Сирия, находящаяся в тяжелом положении, продолжает восстанавливать свою экономику. Этому способствует умелое управление президента Башара Асада, полагает кандидат исторических наук Борис Долгов.

Несколько дней назад в провинции Хама предприятия повысили свою производительность, увеличив выпуск тканей из хлопка. Это стало началом восстановления других заводов в регионе.

По словам старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, это не единственный фактор, указывающий на то, что власти Сирии справятся с восстановлением экономики, пострадавшей от военных действий. Эксперт отметил, что у Дамаска множество проектов на этот счет. Кроме того, Россия намерена помочь, запустив собственные проекты, пишет ФАН.

Речь идет о том, что ряд российских компаний, которые внесут вклад в восстановление экономики, получат определенные привилегии от Асада.

Что касается санкций США в отношении Сирийской Арабской Республики, они, по мнению Долгова, оказывают негативное влияние на экономику страны, учитывая, что действуют уже на протяжении девяти лет. Однако Асад способен с этим справиться, так как может обратиться за помощью к союзникам Сирии.