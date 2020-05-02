Пушков считает, что Зеленский обязан "откопать похороненную правду" о трагедии в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский обязан раскрыть правду о трагедии в Одессе, которую "пытался похоронить" экс-президент страны Петр Порошенко, утверждает сенатор РФ Алексей Пушков.

Пушков назвал соболезнования Зеленского о трагедии в Одессе на Куликовом поле правильным, но недостаточным шагом.

По мнению сенатора, 2 мая 2014 года на Куликовом поле людей намеренно сожгли и расстреляли. Это серьезное и ужасное преступление, и виновные должны быть наказаны. Пушков напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко пытался скрыть это преступление, но Зеленский обязан поступить честно и рассказать правду.

Как известно, в тот день радикалы "евромайдана" столкнулись с активистами "антимайдана" в Одессе. Радикалы подожгли Дом профсоюзов, где укрывались представители "антимайдана". Людей, выбегающих из горящего здания, радикалы расстреливали — 48 человек погибли.